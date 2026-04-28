«Питтсбург» сократил счет в серии с «Филадельфией»: помог курьезный гол ветерана

«Питтсбург» Малкина продлил серию с «Филадельфией» благодаря курьезному голу
«Питтсбург» Пингвинз» сократили счет в серии плей-офф против «Филадельфия Флайерз». В пятом матче «битвы Пенсильвании» «Пингвины» обыграли соперника со счетом 3:2. В серии впереди «Летчики» — 3-2.
«Питтсбург» повел с разницей в две шайбы после голов Эльмера Седерблума и Коннора Дьюара. «Филадельфия» сравняла счет благодаря голам Алекса Баспа и Трэвиса Санхэйма.
На 38-й минуте победу «Пингвинам» принес ветеран команды защитник Крис Летанг. Гол получился невероятно курьезным. Летанг бросил от синей линии в сторону ворот, шайба от борта отскочила в конек Даниэлю Владаржу, и голкипер сам завез ее за линию ворот.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и Егор Чинахов очков в отчетном матче не набрали. Форвард «Филадельфии» Матвей Мичков по решению тренерского штаба игру пропускал.
Шестой матч серии пройдет 29 апреля в Филадельфии.
