Атака БПЛА ВСУ 3 апреля 2026: сводка Минобороны, жертвы и разрушения

В ночь на 3 апреля 2026 года Вооруженные силы Украины предприняли очередную массированную атаку беспилотниками по территории России. Силы противовоздушной обороны отражали удары в нескольких регионах, зафиксированы пострадавшие, разрушения и масштабные ограничения в работе аэропортов.

Пострадавшие в Ленинградской области

Массированная атака БПЛА на Ленобласть зафиксирована в ночь на 3 апреля. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что сбито семь вражеских дронов. В результате ударов пострадали два человека, жители доставлены в медицинское учреждение, их жизни ничего не угрожает. Также повреждена кровля здания в промзоне поселка имени Морозова. Обломки дронов зафиксированы во Всеволожском районе.

Атака на Москву

Российскую столицу в ночь на 3 апреля также пытались атаковать беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых дронах. Первое сообщение о сбитом БПЛА, летевшем на Москву, появилось около полуночи, спустя час — о втором. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Другие регионы

Вспышки этой ночью были видны над Воронежем, Ярославлем и Нижним Новгородом — там системы ПВО отражали воздушную атаку беспилотников. Губернатор Ленинградской области также информировал об объявленной опасности БПЛА в регионе.

Ограничения в аэропортах

Массированная атака беспилотников привела к закрытию или введению ограничений в работе нескольких аэропортов. По данным Росавиации, в особом режиме работали воздушные гавани Москвы и Санкт-Петербурга.

Аэропорты Петрозаводска, Пскова, Сочи, Ярославля, а также Шереметьево, Домодедово и Пулково ночью 3 апреля работали с ограничениями либо вовсе были закрыты. Ограничения сохранялись на утро пятницы.

Из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском аэропорту Внуково и ярославском Туношна.

Сводка Минобороны РФ

По данным Министерства обороны России, в ночь на 3 апреля было уничтожено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В сводке ведомства уточняется:

· 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области · 16 БПЛА — над Брянской областью · 4 БПЛА — над Краснодарским краем · по 3 БПЛА — над Курской областью и над Черным морем · 2 БПЛА — над Тульской областью · 1 БПЛА — над Псковской областью

Как действовать при обнаружении БПЛА

При появлении беспилотного летательного аппарата в воздухе или на земле необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру 112. Категорически запрещается пользоваться мобильной связью вблизи объекта, а также пытаться самостоятельно сбить или повредить дрон. Следует найти укрытие и дождаться прибытия специалистов.