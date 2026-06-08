Атака кодами и звонками: россиянам рассказали, как выжить при бомбинге

Представьте: ваш телефон внезапно превращается в адскую машину. С разных номеров один за другим идут звонки, смс-копилка взрывается кодами подтверждения, которых вы не запрашивали. Работа устройства парализуется, важные уведомления тонут в этом шуме, а вы теряете контроль над связью. По словам эксперта Бориса Лопатина, это не сбой и не розыгрыш — это целенаправленная атака, которую называют SMS- или call-бомбингом. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что это делается для того, чтобы вывести жертву из равновесия, создать хаос, чтобы она совершала ошибки. Но главная цель хитрее: пока ваш телефон захлебывается спамом, вы перестаете видеть критически важные сообщения — например, предупреждения от банка о списании денег или попытки входа в личный кабинет. Злоумышленники выигрывают время, чтобы воспользоваться конфиденциальными данными, которые они уже получили (или только получат), пока вы отвлекаетесь на бесконечные звонки. Иногда бомбинг включают просто из мести — если вы нахамили мошенникам по телефону. В этой ситуации главное — не паниковать, а быстро снизить нагрузку на номер. Обычный черный список тут бесполезен: номера постоянно меняются, блокировать каждый вручную — сизифов труд. Эксперт советует временно включить тотальные ограничения в настройках смартфона: разрешить входящие вызовы только от контактов из адресной книги, а сообщения от неизвестных отправителей — фильтровать или отключить. Это не решит проблему на корню, но вернет вам контроль над устройством и позволит не пропустить действительно важные звонки (например, от вашего же банка). Плюс у операторов связи тоже есть защитные механизмы, которые при аномальной активности могут сработать автоматически.

Эксперт подчеркнул, что особое внимание — SMS-бомбингу с кодами авторизации. В потоке сообщений от десятков левых сервисов могут затесаться реальные коды от приложений, где у вас есть аккаунты. Мошенникам обычно не нужен конкретный код — им важно просто завалить вас мусором. Но если вы увидели код от «своего» банка или почты, не переходите по ссылкам в SMS, а откройте официальное приложение или сайт вручную и проверьте, не пытался ли кто-то войти в ваш аккаунт.

По его мнению, если атаке предшествовал разговор с мошенниками, и вы успели сообщить им какие-то данные (паспорт, пароль, номер карты), действовать нужно на опережение. Смените пароли везде, где возможно, проверьте активные сессии, отключите неизвестные устройства. Сразу свяжитесь с банком — пусть проверят подозрительные операции и заблокируют карты при необходимости. Оператору связи тоже стоит сообщить о бомбинге: возможно, они увидят аномалию со своей стороны.

Лопатин добавил, что лучшая защита — профилактика. Не светите основной номер телефона в открытом доступе: в соцсетях, на досках объявлений, в комментариях. Для регистраций на подозрительных сайтах, для разовых продаж и любых публичных контактов заведите отдельную сим-карту или виртуальный номер. Это сильно снизит риск, что ваш личный канал связи превратят в полигон для спама. Технические ухищрения (фильтрация вызовов, режим «только контакты») останавливают конкретную волну, но не устраняют первопричину. Если атака не прекращается, номера продолжают меняться, а к спаму добавились угрозы, вымогательство или попытки взлома аккаунтов — фиксируйте все: скриншоты, детализацию звонков, записи, историю сообщений. И с этим пакетом — в правоохранительные органы. Телефонный террор — это уже не просто назойливая реклама, а потенциально уголовно наказуемое деяние.

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