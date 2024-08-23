Аттестация для подтверждения права спасателей на проведение аварийно-спасательных работ прошла в Люберцах

В минувшую среду и четверг в учебном центре ГКУ МО «Мособлпожспас» в поселке Малаховка городского округа Люберцы прошла аттестация спасателей, которые подтверждали или повышали классность. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Секретарь аттестационной комиссии, начальник управления профессиональной подготовки и аттестации Александр Кангин рассказал, что спасатели сдают экзамен по ряду дисциплин, освоение которых требуется для проведения аварийно-спасательных работ.

Так, в ходе аттестации спасатели продемонстрировали навыки работы на высоте в альпинистском снаряжении, навыки работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и в средствах химической защиты, навыки спасения на воде и на пожаре. Отдельным и очень важным этапом аттестации является проверка умения грамотно оказывать первую помощь пострадавшим.

Начальник управления профессиональной подготовки и аттестации подвел итоги экзамена, который сдавали спасатели.