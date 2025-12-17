Авария на трассе в Чувашии серьезно травмировала двух чиновников

В Чувашии в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия пострадали два высокопоставленных районных чиновника. Авария с лобовым столкновением произошла из-за выезда одного из автомобилей на встречную полосу.

Как сообщил «МК», инцидент случился на трассе, когда водитель одного из автомобилей совершил опасный маневр, выехав на «встречку». Чтобы избежать лобового удара на скорости, оба водителя предприняли экстренное уклонение на обочину, однако это не предотвратило аварию — машины столкнулись лоб в лоб.

В одном из автомобилей находились ключевые фигуры администрации Порецкого района: заместитель главы администрации по экономике, АПК и финансам Татьяна Галахова и заместитель начальника управления сельского хозяйства, экономики и инвестиционной деятельности Елена Абрамова. Третьим человеком в салоне был водитель. На данный момент точная информация о состоянии пострадавших и детали расследования обстоятельств ДТП уточняются.