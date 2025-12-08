Авария с большегрузом парализовала движение на северном участке КАД Петербурга

Крупная авария с участием большегруза парализовала движение на северном участке Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга в понедельник, 8 декабря. В районе 15:00 на 23-м километре внешнего кольца, неподалеку от развязки с Новоприозерским шоссе, опрокинулся груженый самосвал.

Как уточнили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», перевернувшееся транспортное средство и высыпавшийся из кузова песок заблокировали первую, вторую и переходно-скоростную полосы. Видеозаписи с места инцидента подтверждают, что проезжая часть оказалась засыпана грузом. В результате на внешней стороне КАД сформировалась плотная пробка протяженностью около трех километров.

По предварительной информации служб, в дорожном происшествии, к счастью, никто не пострадал. Однако ущерб был нанесен элементам дорожной инфраструктуры — ограждения получили серьезные повреждения. Специалисты оперативных служб приступили к расчистке полос для восстановления движения.

