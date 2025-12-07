«Несколько секунд — и пять жизней»: микроавтобус на трассе «Байкал» вылетел на встречку под колеса грузовика

В Забайкальском крае произошло ДТП, унесшее жизни пяти человек, сообщило издание «ФедералПресс». По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Среди погибших — трое несовершеннолетних. Двух пострадавших доставили в медицинское учреждение, они находятся в отделении реанимации в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел 5 декабря в 17:15 по местному времени на 1065-м километре федеральной трассы Р-258 «Байкал». По предварительной информации, водитель микроавтобуса марки «Истана» потерял контроль над управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения.

В результате произошло лобовое столкновение с микрогрузовиком, которое привело к гибели пяти человек, находившихся в микроавтобусе.

Водитель грузового автомобиля не пострадал. В больницу с тяжелыми травмами доставили мужчину 26 лет и женщину 30 лет. Их госпитализировали в Забайкальскую краевую клиническую больницу.

