Аварию на «Фукусиме» сравнили с трагедией Хиросимы и Нагасаки

Эти инциденты схожи между собой в первую очередь присутствием в них американцев, так считает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Он напомнил, что проект японской атомной электростанции принадлежал американской компании. При этом проект «Фукусимы» давно уже не соответствовал современным реалиям. В то время, как в Европе стали останавливать АЭС, в Японии срок их действия только продлевали. Это привело к аварии.

«В 1945 году сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомное оружие, а в нашем веке - фактически взорвали мирные атомные объекты тоже американцы, а теперь сливают воду в Тихий океан», - поделился Лимаренко аналогией.

Его слова привели РИА Новости. Губернатор посоветовал японцам брать курс на дружбу с Россией. Тогда они не станут попадать в критические ситуации, и им будет сопутствовать успех.