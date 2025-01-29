Авиалайнер российской компании подал аварийный сигнал при полете над Каспийским морем

При пролете над Каспийском морем пассажирский самолет, который выполняет рейс из Дубая в Москву, подал экстренный сигнал бедствия. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Пассажирский самолет, который принадлежит авиакомпании «Победа», во время рейса из Дубая в Москву подал сигнал бедствия. По имеющимся данным, воздушное судно снизило свою высоту, но при этом продолжает движение по заданному маршруту. Пока неизвестно, что привело в подаче экстренного сигнала.

Чуть позже поступили данные, что самолет сел в Астрахани.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший по маршруту Стамбул-Москва, также совершил экстренную посадку в Астрахани. Это произошло из-за проблемы, которую выявили во время полета. Посадка потребовалась из-за срабатывания индикации работы одной из систем судна.