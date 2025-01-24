Пассажирский самолет рейса Стамбул — Москва совершил экстренную посадку

Рейс «Аэрофлота», летевший из столицы Турции в Москву, экстренно приземлился в Астрахани из-за проблемы, выявленной во время полета. Об этом пишет Baza.

По информации канала, посадка в воздушной гавани Астрахани прошла успешно. Всех пассажиров севшего рейса эвакуировали и пообещали прислать новый ночной борт для перевозки в Москву.

Экипаж, как отмечается в публикации, мог запросить экстренную посадку из-за поломки воздушного судна во время перелета. О намерении незапланированно посадить самолет пассажирам сообщили в 18:45 по мск.

Как заявили MSK1.RU в «Аэрофлоте», посадка потребовалась из-за срабатывания индикации работы одной из систем судна. Перевозчик также подтвердил отправление резервного борта.

Ранее сообщалось, что самолет рейса Москва — Саранск вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технической неполадки.