Пассажирский самолет рейса Стамбул — Москва совершил экстренную посадку
Baza: самолет «Аэрофлота» рейса Стамбул — Москва экстренно сел в Астрахани
Фото: [Медиасток.рф]
Рейс «Аэрофлота», летевший из столицы Турции в Москву, экстренно приземлился в Астрахани из-за проблемы, выявленной во время полета. Об этом пишет Baza.
По информации канала, посадка в воздушной гавани Астрахани прошла успешно. Всех пассажиров севшего рейса эвакуировали и пообещали прислать новый ночной борт для перевозки в Москву.
Экипаж, как отмечается в публикации, мог запросить экстренную посадку из-за поломки воздушного судна во время перелета. О намерении незапланированно посадить самолет пассажирам сообщили в 18:45 по мск.
Как заявили MSK1.RU в «Аэрофлоте», посадка потребовалась из-за срабатывания индикации работы одной из систем судна. Перевозчик также подтвердил отправление резервного борта.
Ранее сообщалось, что самолет рейса Москва — Саранск вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технической неполадки.