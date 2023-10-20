Авиалайнеру пришлось нештатно сесть в Новосибирске из-за неполадок в двигателе

Пассажирский рейс Москва-Томск, который выполнял Boieng 737, был прерван ЧП. У самолета возникли неполадки в одном из двигателей.

Воздушное судно принадлежит авиакомпании S7. На его борту одна из двигательных силовых установок стала работать некорректно. Летчикам пришлось отключить ее, и продолжать выполнение полета уже с одним работающим двигателем.

«Экипажем принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск», - заявили об инциденте в транспортной прокуратуре.

Эти слова привело ТАСС. На борту авиалайнера находилось 165 человек. Самолеты посадили судно без эксцессов. Правоохранители сейчас ведут проверку всех обстоятельств этого случая.