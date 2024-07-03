Автобус с российскими туристами попал в страшное ДТП в турецкой Анталье

Автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, сообщает телеграм-канал SHOT.

Автобус, который вез людей из отелей Аланьи в аэропорт Антальи, по дороге врезался в бетонный столб. Смятой оказалась значительная часть кузова.

В аварии много пострадавших. Известно, что среди них есть и дети. К месту ДТП подъехало большое количество скорых, которые доставляют пассажиров в больницы.

Информация о погибших выясняется.