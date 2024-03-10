Автоэксперт Амиров считает, что на онлайн-аукционах дешевые автомашины предлагают злоумышленники

По словам руководителя Союза автоэкспертов и оценщиков Олега Амирова, покупка автотранспорта на онлайн-аукционах является активностью, которая сопряжена с рядом рисков. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он подчеркнул, что здесь имеется вероятность столкнуться с мошенниками, выдающих себя за посредников и обещающих приобрести и доставить автомобиль в нашу страну. Под их видом действуют аферисты, нередко умышленно занижая стоимость транспортных средств.

По мнению эксперта, весьма дешевый автомобиль является первым признаком потенциального мошенничества. Кроме того, стоит быть бдительным, если посредник настаивает на оплате с помощью криптовалюты.

Он отметил, что легальные посредники обладают юридическим статусом и принимают оплату на расчетные счета. В связи с чем следует взаимодействовать только с проверенными компаниями, обладающими надежной репутацией.