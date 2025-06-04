Автоэксперт Мосеев назвал способы безопасной покупки автомобиля

С февраля прошлого года в нашу страну поступают запросы о розыске иномарок, якобы приобретенных за рубежом и доставленных в Россию через параллельный импорт. Когда автомобиль находят и арестовывают, страна, отправившая запрос, перестает выходить на связь, а автовладелец теряет возможность распоряжаться своим автомобилем. Автоэксперт Олег Мосеев рассказал, каким образом можно минимизировать риски при покупке иномарки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, дилеры сами практически не возят автомобили, поскольку везутся они чаще через физических лиц, на юридическое лицо везти нет никакого смысла. Помимо этого, дилеры требуют постановки на учет и оплату коммерческого утиля, в связи с чем стоимость у дилеров всегда будет выше, чем если человек заказывает напрямую на себя, через компании-посредники. Однако в этом случае появляется возможность предъявить претензию дилеру, если вдруг с автомобилем обнаружатся какие-то проблемы. Так, если возникла проблема с автомобилем и выяснилось, что она находится под арестом, то с этим уже ничего ни один отечественный автосалон не сделает.

Автоэксперт подчеркнул, что наиболее часто люди сталкиваются с мошенничеством, проводя сделку с неизвестными компаниями при желании сэкономить.

Ранее сообщалось, что новая схема мошенничества лишила как минимум шесть россиян люксовых автомобилей.