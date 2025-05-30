Новая схема мошенничества лишила как минимум шесть россиян люксовых автомобилей

Минимум шесть владельцев роскошных автомобилей оказались без своих машин в 2024 году из-за новой мошеннической схемы, пишет Baza. При этом россиян даже не признали пострадавшими.

Осенью двое жителей Краснодарского края приобрели у одного и того же продавца по фамилии Авдеев дорогостоящие автомобили — Mercedes E200 и Lexus LX450D. Перед покупкой транспортные средства тщательно проверили — машины не числились в угоне или розыске, каких-либо ограничений на них наложено не было.

Когда сделка по покупке была совершена, продавец сразу же снял с машин регистрацию. Чуть позднее один из покупателей решил перепродать свой Lexus другому мужчине, который без проблем оформил авто на себя.

Как пишет Baza, обычная история покупки-продажи машин вдруг начала вызывать проблемы. В начале февраля к мужчине, владеющим Mercedes, нагрянули сотрудники полиции из Ставрополя. Они сообщили, что его машина фигурирует в уголовном деле о мошенничестве гражданина по фамилии Авдеев и подлежит немедленному изъятию как вещественное доказательство. На следующий день у другого покупателя был изъят Lexus.

История начала развиваться дальше, и мужчины начали выяснять обстоятельства дела. Оказалось, что подобный инцидент с изъятием автомобилей произошел и с другими покупателями, которые приобрели у Авдеева Mercedes AMG GT 53, AMG E63s, BMW M5 Competition и Porsche Cayenne GTS.

Полицейские рассказали, что, по их версии, автомобили якобы были переданы Авдееву в аренду по устной договоренности — с документами, оформленными на трех новых владельцев. Все они купили авто всего за 7-18 дней и передали его в аренду без оформления письменных договоров.

Потом Авдеев подделал подписи, переоформил машины на себя и перепродал. При этом все владельцы якобы были связаны между собой и более месяца не подозревали о происходящем — только узнали об угоне спустя пять месяцев, когда Авдеев уже покинул Россию.

Полиция поверила словам этих трех «потерпевших» и изъяла автомобили у новых владельцев, отдавших реальные деньги за них. Теперь же эти машины ездят по дорогам, а владельцы получают штрафы. При этом их так и не признали настоящими потерпевшими.

Покупатели уверены, что никаких хищений не было — все это мошенническая схема. По их мнению, все участники схемы ранее были причастны к отмыванию денег через фиктивные ДТП и страховые мошенничества. Свои доводы они направили в МВД и Следственный комитет России (СКР), однако ситуация осталась без внимания.

Теперь шести владельцам куда-то исчезнувших авто предстоит в суде бороться за право собственности, доказывать свою правоту и возвращать свои машины.

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