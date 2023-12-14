Автоэксперт Сажин назвал причины неэффективности камер фиксации средней скорости для снижения аварийности

В МВД России сомневаются по поводу идеи штрафовать водителей за превышение «средней скорости». Автоэксперт Владимир Сажин объяснил, почему поддерживает позицию МВД и почему видеокамеры давно перестали быть эффективными. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, видеокамеры уже стали только средством зарабатывания денег.

Эксперт добавил, что при этом пока неизвестно, каким образом будет реализовываться нововведение. Так, можно исключить камеры из мест для примыкания проезжих частей. Тем не менее даже на оставшихся после этого участках дороги маловероятно уменьшится аварийность.

По его мнению, на сегодняшний день на российских дорогах избыточный объем камер, но на число аварий это не влияет никак.