Автоэксперт Сажин перечислил способы избежать обмана инсценировщиков ДТП
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
В России появился новый вид мошенников – автоподставщики. Они выезжают на оживленную дорогу и высматривают в потоке автомобили среднего класса с неуверенными на вид водителями, после чего «тормозят» ее и требуют компенсацию за якобы причиненный ею ущерб машине мошенника. По словам автоэксперта Владимира Сажина, водителю, которого на дороге остановили неизвестные лица и потребовали некой компенсации за ущерб, следует сохранять спокойствие и вызвать ГИБДД. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что злоумышленники начинают давить на жертву, оказывать психологическое давление, угрожать большими судебными исками за ремонт автомобиля, никогда не соглашаются оформлять Европротокол и вызывать на место сотрудников Госавтоинспекции.
По мнению эксперта, в таком случае необходимо сесть в свою машину и закрыть все двери. После чего сообщить мошенникам, что вызываете ГИБДД.