Автоэксперт Сажин перечислил способы избежать обмана инсценировщиков ДТП

В России появился новый вид мошенников – автоподставщики. Они выезжают на оживленную дорогу и высматривают в потоке автомобили среднего класса с неуверенными на вид водителями, после чего «тормозят» ее и требуют компенсацию за якобы причиненный ею ущерб машине мошенника. По словам автоэксперта Владимира Сажина, водителю, которого на дороге остановили неизвестные лица и потребовали некой компенсации за ущерб, следует сохранять спокойствие и вызвать ГИБДД. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что злоумышленники начинают давить на жертву, оказывать психологическое давление, угрожать большими судебными исками за ремонт автомобиля, никогда не соглашаются оформлять Европротокол и вызывать на место сотрудников Госавтоинспекции.

По мнению эксперта, в таком случае необходимо сесть в свою машину и закрыть все двери. После чего сообщить мошенникам, что вызываете ГИБДД.