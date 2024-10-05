Автоэксперт Сажин пояснил принципы работы новых камер видеонаблюдения на российских дорогах

Ространснадзор заявил о планах внедрить новые дорожные камеры, которые способны распознавать скрытые номера автомобилей с использованием технологий ИИ. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил принципы работы данных камер. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, новые, только купленные в автосалоне автомобили не попадут под действие этих требований, поскольку, согласно закону, на установку номерного знака на транспортное средство дается десять дней.

Эксперт добавил, что в случае оправдания работы указанной системы в четырех пилотных регионах это станет большим плюсом, и она будет распространяться на всю территорию страны. Таким образом, горячим головам, предпочитающим езду по платным дорогам без оплаты, придется или оплачивать штрафы, или ходить пешком полтора года.

Ранее он назвал пути влияния двадцатикратного роста штрафа за отказ от остановки по требованию.