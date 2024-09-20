Автоэксперт Сажин назвал пути влияния двадцатикратного роста штрафа за отказ остановки по требованию

С 18 сентября в стране ужесточились штрафы за отказ водителя остановиться по требованию сотрудников полиции. Теперь нарушителю придется заплатить до семь-десять тысяч рублей вместо 500-800 рублей. При повторном нарушении водителя могут лишить права управления транспортными средствами на срок до полугода. Автоэксперт Владимир Сажин назвал причину необходимости столь кардинальных изменений в суммах штрафа. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, эта проблема назрела давно, и водители, пытающиеся наехать на сотрудников, не останавливаются по их законному требованию, думают, ну что отделаются штрафом в 800 рублей. Ряд автолюбителей ловят на этом хайп, а другие совершают противоправные действия, катаются без прав, в пьяном состоянии, перевозят какие-то вещества и предметы, запрещенные в гражданском обороте.

Эксперт подчеркнул, что нужно стимулировать автонарушителей, чтобы они становились законопослушными гражданами и останавливались по первому требованию.

По его мнению, для ограждения себя от дальнейших неприятностей в случае, если взмах жезла сотрудника ДПС остался незамеченным, следует сразу же включить сигнал поворота и остановиться у обочины.

Ранее он пояснил принципы работы отмены штрафа за отсутствие прав.