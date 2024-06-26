Автоюрист Славнов назвал случаи легального покидания участником ДТП места аварии

Водитель, который после аварии отвез пострадавшего в больницу, не имея иной возможности отправить его к врачам, а после вернулся на место происшествия, не считается виновным в нарушении статьи об оставлении места ДТП. По словам автоюриста Дмитрия Славнова, такое пояснение Верховного суда РФ может повлечь за собой попытки недобросовестных водителей скрыться с места ДТП под предлогом помощи пострадавшему. Об это сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что реальная ситуация, когда участнику аварии придется самостоятельно везти травмированного человека в больницу, возможна только в местности с ограниченными возможностями машин скорой помощи.

По мнению эксперта, неквалифицированный водитель, стараясь самостоятельно отвезти пострадавшего в больницу, может причинить ему еще больше вреда, следовательно, в большинстве случаев лучше дожидаться скорой, тем более что в городах время ее прибытия, как правило, составляет всего несколько минут.

Он подчеркнул, что эта схема станет мутировать, и какие-то нечестные автовладельцы не упустят шанса этим воспользоваться.