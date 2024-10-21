Автоюрист Воропаев определил последствия упавшего каршерингового автомобиля в реку для водителя

Сегодня автомобиль каршеринга пробил ограждение и упал в реку возле «Москвы-Сити». Находившихся в автомобиле девушек удалось спасти. Ранее похожий инцидент произошел в Даниловском районе Москвы. Автоюрист Лев Воропаев рассказал, что грозит автоводителям в этом случае. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, в первой ситуации девушку-водителя могут привлечь к ответственности за причинение вреда здоровью пассажирок. Так, в случае нанесения легкого вреда виновнице ДТП грозит штраф до пяти тысяч рублей, если средним — до 20 тыс. рублей, а также в любом случае ее лишат автомобильных прав. При этом если в итоге аварии никто не пострадал, виновница может отделаться штрафом за нарушение ПДД.

Эксперт добавил, что значительная часть автомобилей каршеринга застрахованы по КАСКО и по ОСАГО. В этом случае первая страховка покроет ущерб, причиненный автомобилю, вторая — городской инфраструктуре. Однако в последнем случае если страховки по ОСАГО до 400 тыс. рублей недостаточно на восстановление поврежденного забора, то все имущественные затраты лягут на виновного водителя.

По его мнению, КАСКО может покрыть как восстановление поврежденного автомобиля, так и покупку нового, если был полностью «уничтожен». Тем не менее при отсутствии страховки собственник каршерингового сервиса взыщет деньги за причиненный ущерб напрямую с водителя.

Ранее сообщалось, что упавшие в Москву-реку на каршеринговом авто девушки рассказали, что в машине отказали тормоза.