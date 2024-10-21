Baza: упавшие в Москву-реку на каршеринговом авто девушки рассказали, что в машине отказали тормоза

Ранее сообщалось, что под утро понедельника, 21 октября, автомобиль с девушками пробил ограждение и слетел в воду в районе «Москвы-Сити». Барышень госпитализировали, а затонувшее авто спасателям пришлось поднимать краном-манипулятором.

Как передает Baza со ссылкой на очевидцев, одна из пострадавших призналась, что в каршеринговом автомобиле внезапно отказали тормоза. Кроме того, выяснилось, что в прокат они взяли машину впервые.

«Очевидцам удалось вытащить на берег одну из девушек, находившихся в машине. Она была в сознании и смогла сама открыть дверь. Та рассказала, что они с подругой взяли первый раз каршеринг, но, по ее мнению, в машине были проблемы с тормозами и что-то заедало», — приводится в публикации.

Также сообщается, что одна из девушек после падения была без сознания. В таком состоянии ее и пришлось госпитализировать скорой помощи.