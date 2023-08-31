Автокатастрофа в Хабаровском крае унесла жизни четырех человек

ДТП произошло на трассе, которая связывает Комсомольск-на-Амуре и Хабаровск, недалеко от села Дада, расположенного в Нанайском районе.

Региональная прокуратура сообщила, что на 162-м километре автотрассы А-376 произошло столкновение двух иномарок.

«Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей - Subaru Forester и Toyota Prius», - передало слова правоохранителей ТАСС.

В результате аварии погиб один человек из числа тех, кто находился в Тойоте, и еще один пассажир в ней получил ранения. В Субару погибли сразу трое. Прокуратура в данный момент проводит проверку этой аварии.