В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром в понедельник, 3 августа, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них зафиксировано свыше 1,3 млн автомобилей, что на 8,6% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в строну Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Носовихинском, Каширском, Киевском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, а также не забывать про скоростной режим и безопасную дистанцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.