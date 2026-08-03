В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке

Утром в понедельник, 3 августа, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них зафиксировано свыше 1,3 млн автомобилей, что на 8,6% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в строну Москвы. В частности, пробки есть на Ленинградском, Носовихинском, Каширском, Киевском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, а также не забывать про скоростной режим и безопасную дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.