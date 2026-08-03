Шум в чате губернатора: жительница Кузбасса переполошила весь Новокузнецк слухом о выселении детей из больницы

Новокузнецк и соседние города накрыла волна паники после появления тревожных слухов о возможном закрытии детских коек. Шум подняла местная жительница Светлана, которая в одном из чатов, в том числе в чате губернатора, распространила информацию о сокращении 50 коек для маленьких пациентов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным издания, в своем сообщении женщина также вспомнила недавний скандал с роддомом и потребовала оперативно изыскать финансирование, чтобы не оставить Новокузнецк, Осинники, Калтан и другие близлежащие территории без квалифицированной педиатрической помощи.

Однако руководство детской клинической больницы имени Малаховского оперативно отреагировало на взволнованные обращения горожан и дало официальные разъяснения. В пресс-службе медучреждения подчеркнули, что все койки сохраняются в полном объеме. Лечение маленьких пациентов ведется по трем адресам, где оборудованы современные боксы и палаты интенсивной терапии. Особо было отмечено, что инфекционное отделение, расположенное на улице Петракова, продолжает работу в штатном режиме и принимает всех нуждающихся детей.

По данным медиков, информация о ликвидации коечного фонда не соответствует действительности.

«Инфекционная больница и два профильных отделения оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием, индивидуальными боксами для пациентов и детскими реанимациями», — официально заявили представители больницы.

Ранее премьер-министр Мишустин рассказал, что за пять лет число поликлиник и ФАПов, требующих капремонта, снизилось.