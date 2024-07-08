Автомобиль сгорел ночью в Люберцах, пострадал один человек
Фото: [Управление МЧС России по Московской области]
Человек пострадал в результате возгорания автомобиля в подмосковных Люберцах.
Как передает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, сведения о возгорании транспортного средства поступили спасателям около 00:52 понедельника. Спустя почти полчаса последствия пожара были полностью ликвидированы.
К тушению привлекали семь человек и две единицы техники.
Ранее пожар произошел в подвальном помещении жилой пятиэтажки в Балашихе.