Автомобиль загорелся во дворе дома в Химках

Автомобиль загорелся во дворе одного из жилых домов в Химках, передает портал Regions со ссылкой на соцсети. Инцидент произошел в микрорайоне Подрезково.

Так, во дворе домов на Центральной улице местный житель, планируя прогреть автомобиль перед дорогой, ненадолго оставил машину с работающим двигателем. Однако транспортное средство неожиданно загорелось.

На место вызвали пожарных. Из-за большого количества автомобилей, припаркованных вдоль улицы, специалисты не сразу смогли добраться до горящей машины. Обстоятельства и причины случившегося будут установлены.