Автомобилистов в Подмосковье призвали к осторожности в связи с похолоданием

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автомобилистов в Подмосковье к осторожности. В ведомстве пояснили, что в связи с похолоданием на дорогах следует быть особенно внимательными.

Согласно прогнозу, в течение недели в дневные часы в области ожидается в среднем 20 градусов выше нуля. Однако, ночью столбики термометров могут опускаться и до нуля градусов. Кроме того, в конце недели прогнозируются дождь и сильный ветер.

Водителей призвали не превышать скорость и не отвлекаться за рулем. Особенного внимания требуют участки вблизи пешеходных переходов и поворотов.

Пешеходам рекомендовали использовать в темное время суток световозвращатели.