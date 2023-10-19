Автомобильный мост рухнул в Новосибирской области

У моста через реку Карасук сначала подкосилась опора, а затем он обрушился на протяжении двух пролетов. Жертв в результате инцидента нет.

ЧП произошло в поселке Базово Чулымского района. Авария случилась ночью, поэтому через мост в момент падения никто не двигался. Переправа была построена 52 года назад, и ее состояние проверялось по нескольку раз в год. Тем не менее, она не выдержала нагрузок.

«Предварительно произошел крен опоры, в результате - полное падение. Причины произошедшего выясняются», - заявили по этому поводу сотрудники регионального Территориального управления автомобильных дорог.

Их слова привело ТАСС. Из-за аварии от поселка оказалась отрезана целая улица, на которой проживают 26 человек. Местные власти сейчас решают все вопросы, связанные с восстановлением моста.