Автосервис сгорел в Подольске минувшей ночью

Пожар произошел в автосервисе в деревне Федюково под Подольском. В соцсетях сообщается, что здание полностью выгорело.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, сведения о пожаре поступили спасателям накануне в 23:29. К тушению привлекали девятнадцать человек и пять единиц техники.

На ликвидацию последствий возгорания понадобилось почти пять часов. В результате ЧП никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали двадцатилетнюю студентку, которая подожгла полицейскую машину.