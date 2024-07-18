Двадцатилетняя студентка из Москвы подожгла полицейский автомобиль в подмосковном городе Электроугли, пишет SHOT .

Горящую служебную машину обнаружили местные жители. Рядом с транспортным средством находилась молодая девушка, которая снимала происходящее на видео и разговаривала с кем-то по телефону.

Очевидцы доложили о происшествии в ближайший пункт полиции. Поджигательницу оперативно задержали. Она заявила, что поджечь патрульную машину ее заставили мошенники, которые ранее украли у нее деньги.

Внутри автомобиля полиции в момент пожара никого не было, обошлось без пострадавших.