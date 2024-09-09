Автовладельцев в Подмосковье призвали к осторожности в связи с жарой

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали автовладельцев к осторожности в связи с тем, что в регионе сохраняется жаркая погода.

Согласно прогнозам, жара сохранится в области до конца недели. В дневные часы воздух может прогреваться до 28 градусов.

Водителей призвали не садиться за руль в случае недомогания — в жару это состояние может ухудшиться, что приведет к снижению концентрации внимания. Также нельзя оставлять в закрытых машинах детей и животных — даже на несколько минут.

За рулем нельзя отвлекаться на телефон, совершать резкие маневры, превышать скорость. Следует помнить и о большом количестве мотоциклистов на дорогах. В случае долгой дороги следует запастись водой и отдыхать каждые два-четыре часа.