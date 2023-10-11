Байкер-контрактник из подмосковного мотоклуба «Ночные волки» получил медаль «За Отвагу»

Байкер из мотоклуба «Ночные волки» с позывным «Излом», который ранее отправился в зону СВО как военнослужащий по контракту, был удостоен награды за отличия на передовой. Об этом сообщили в интернет-издании inramenskoe.ru .

Оставаться равнодушным к происходящему в Донбассе мотолюбитель из Долгопрудного не смог и еще в 2015 году записался добровольцем в отряды самообороны Луганской народной республики. В ходе боевых действий получил тяжелое ранение, затем прошел реабилитацию и снова отправился на передовую.

Сейчас он продолжает военную службу в рядах Вооруженных сил РФ как боец-контрактник. Наряду с медалью России «За Отвагу» мужчина награжден медалями ЛНР.

Напомним, что в Московской области работает пункт отбора на военную службу по контракту. В нем готовы принять всех претендентов, достигших совершеннолетия и не имеющих ограничений по здоровью. Центр приема новых бойцов способен одновременно разместить от 300 до 500 человек, которым предоставляют ночлег и бесплатное трехразовое питание. Также в комплексе есть спортзал, уличный спортивный городок и учебные классы. Азам ведения боя новобранцев обучают опытные инструкторы, в том числе ветераны боевых действий.

При этом все интересующие подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Отмечается, что вскоре после открытия губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично проверил работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе.