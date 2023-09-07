Балицкий: Киев потерял больше ста солдат за ночь на Запорожском направлении

Неприятель ночью занимался переброской своих частей в районе населенных пунктов Работино и Вербовое. По нему в это время наносились артиллерийские удары.

Об обстановке в Запорожской области рассказал ее губернатор. Он заявил, что прошедшей ночью российскими военными наблюдалось движение войск у неприятеля.

«Наши подразделения наносили по противнику массированное огневое поражение», - указал он в своем микроблоге.

По его утверждению, подразделения ВСУ в итоге потеряли больше сотни своих военнослужащих.