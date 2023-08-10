Балицкий: украинские войска в Запорожской области не сумели дойти даже до первой линии обороны

На фоне этого вероятность того, что ВСУ выйдут на побережье Азовского моря, крайне маловероятна.

По заверению губернатора, во вверенном ему регионе украинская армия за два месяца своего контрнаступления сумела взять только несколько опорных пунктов, которые были вынесены вперед от основной оборонительной полосы. Он указал, что следом за потерянными ВС РФ позициями идут взводные и ротные опорные пункты, они расположены через каждые 7 километров.

«Противник, кстати, не дошел даже до первой линии. Они взяли несколько «опорников», которые были выносные», - утверждает он.

Его слова привели РИА Новости. В связи с этим Евгений Балицкий совершенно не понимает, как украинцы могут выйти к Азовскому морю, хотя они сами ставят перед собой такую цель. Подобные планы он назвал «нереальной историей».