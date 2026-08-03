Стало известно, сколько продлится солнечное затмение в столице

Жители столицы смогут увидеть частное солнечное затмение 12 августа, однако наблюдать его удастся всего около пяти минут. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

По словам специалиста, затмение начнется в 20:04 по московскому времени. Луна закроет примерно 12% диаметра солнечного диска, однако уже в 20:09 Солнце скроется за горизонтом, поэтому наблюдение окажется непродолжительным.

Угольников отметил, что из-за низкого положения светила его яркость будет ослаблена атмосферой. Несмотря на это, смотреть на Солнце без специальных защитных фильтров небезопасно, поэтому для наблюдений рекомендуется использовать предназначенные для этого средства.

Эксперт также пояснил, что наиболее выраженная фаза затмения наступит уже после захода Солнца. По этой причине москвичи не смогут увидеть максимальное перекрытие диска, однако смогут заметить более темные, чем обычно, вечерние сумерки.

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