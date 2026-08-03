Женщина погибла при атаке БПЛА на автомобиль в Белгородской области

В Белгородском округе в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль погибла женщина, еще два человека получили тяжелые ранения. Об этом сообщили в оперативном штабе Белгородской области, передает РИА Новости .

По данным региональных властей, удар пришелся по автомобилю в поселке Октябрьский. Находившаяся в салоне женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия.

Еще двое пострадавших — мужчина и женщина — были экстренно направлены в Белгородскую областную клиническую больницу. По информации оперштаба, их состояние врачи оценивают как тяжелое.

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