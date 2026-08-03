Врач предупредил о высокой концентрации пыльцы из-за жаркой погоды в столичном регионе

Жаркая, сухая и ветреная погода способствует росту концентрации пыльцы в воздухе, что может значительно усилить симптомы сезонной аллергии. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил гематолог и ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского университета Андрей Корсунов.

По словам специалиста, высокие температуры и ветер создают оптимальные условия для распространения пыльцы на большие расстояния. В период засухи растения выделяют ее активнее, из-за чего нагрузка на людей с аллергией возрастает. Дождь временно снижает содержание пыльцы в воздухе, однако после слабых осадков ее концентрация может ненадолго увеличиться из-за разрушения пыльцевых зерен.

Корсунов отметил, что в столичном регионе продолжается сезон цветения сорных трав. Наиболее сильным аллергеном он назвал полынь, пыльца которой отличается высокой летучестью и чаще всего достигает максимальной концентрации в утренние часы.

Врач рекомендовал аллергикам избегать прогулок утром и по возможности выходить на улицу вечером, после захода солнца, когда уровень пыльцы постепенно снижается.

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