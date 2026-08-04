Ученые из Зеленограда создали технологию получения спирта из воздуха

Специалисты Московского института электронной техники (МИЭТ) разработали технологию получения метилового спирта из атмосферного углекислого газа и водяного пара с применением света и электрического поля. О разработке сообщили в пресс-службе вуза, пишет « Российская газета ».

В основе метода лежит использование новых фотокатализаторов, преобразующих световую энергию в химическую. Для этого исследователи применили нанонити диоксида титана и наночастицы серебра, которые обеспечивают эффективное протекание необходимых химических реакций.

По итогам лабораторных испытаний новая технология позволила увеличить выход метанола примерно в пять раз по сравнению с существующими решениями.

Следующим этапом проекта станет создание реактора, способного производить метанол из водяного пара и углекислого газа исключительно за счет солнечной энергии, которая одновременно будет служить источником света, тепла и электричества.

В исследовании также участвовали специалисты Ульяновского государственного университета, Сеченовского университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда. Авторы отмечают, что ранее аналогичные исследования проводились в США, однако там использовались другие типы катализаторов.

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