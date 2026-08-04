Нутрициолог назвала главные полезные свойства груши

Нутрициолог Наталья Шипарева сообщила в беседе с aif.ru , что груша по содержанию полезных веществ способна конкурировать с рядом популярных суперфудов. По ее словам, фрукт богат клетчаткой, пектинами, витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, которые поддерживают работу пищеварительной системы и помогают снижать уровень холестерина.

Специалист отметила, что сорбит способствует нормальной работе печени и желчевыводящих путей, а природный антисептик арбутин способен подавлять рост некоторых бактерий в мочевыводящей системе. Кроме того, груша содержит калий, медь, кремний, кобальт, фолиевую кислоту и небольшое количество йода.

При этом эксперт предупредила, что употреблять фрукт натощак нежелательно, поскольку он может раздражать слизистую желудка. От свежих груш рекомендуется отказаться при обострении гастрита, язвенной болезни и панкреатита. Осторожность также следует соблюдать людям с синдромом раздраженного кишечника.

Шипарева посоветовала не сочетать груши с мясом, молоком и бобовыми, чтобы избежать вздутия и брожения. Максимальную пользу, по ее словам, приносят спелые плоды без повреждений, употребляемые вместе с кожурой. Оптимальной нормой специалист назвала одну-две груши в день, а при противопоказаниях рекомендовала выбирать запеченные плоды.

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