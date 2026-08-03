Предложение литовских властей исключить произведения Михаила Ломоносова из школьной программы отражает стремление подчинить сферу образования политическим задачам и носит дискриминационный характер в отношении русской культуры. Такое мнение ТАСС высказал председатель правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев.

По его оценке, инициатива является очередным примером политизации культуры и образовательного процесса. Гагкуев считает, что решение не связано с литературной или исторической ценностью произведений, а продиктовано текущей политической повесткой.

Он также отметил, что предложение заменить творчество Ломоносова произведениями украинского поэта Тараса Шевченко объясняется не художественными критериями, а стремлением противопоставить украинскую литературу российской. При этом, подчеркнул глава РИО, российская культура на протяжении веков оказывала заметное влияние на культурное развитие Литвы, поэтому попытки отказаться от этого наследия выглядят необоснованными.

Недавно премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс выступил с инициативой исключить произведения Михаила Ломоносова из школьной программы и заменить их творчеством Тараса Шевченко. По его мнению, это позволит учащимся лучше понять украинскую историю и культурную идентичность.

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