Объем наличных на руках у россиян превысил темпы июня почти в полтора раза

В июле объем наличных денег в обращении в России вырос на 643,4 млрд рублей, что почти в полтора раза превышает июньский показатель. К такому выводу пришло РИА Новости на основе данных Банка России.

По информации регулятора, месяцем ранее прирост наличных составлял около 450 млрд рублей, а в июле темпы увеличились примерно на 43%. Таким образом, показатель стал максимальным с начала 2026 года.

С января объем наличных средств, находящихся у населения и бизнеса, увеличился уже более чем на 2 трлн рублей.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что рост спроса на наличные обусловлен различными факторами и сам по себе не оказывает прямого влияния на инфляцию или проводимую денежно-кредитную политику.

По последним данным Центробанка, в июне доля наличных в денежной массе выросла до 14,7% против 14,5% месяцем ранее. При этом в ЦБ подчеркивали, что этот показатель по-прежнему остается близким к историческим минимумам.

Ранее сообщалось, что новый финмониторинг спровоцирует уход от безнала.