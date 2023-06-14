Балицкий: Западу плевать, сколько украинцев погибнет

Западные страны считают погибших во время конфликта на Украине в «одну кассу», заявил в интервью РИА Новости врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Поэтому им безразлично, сколько украинцев погибнет.

«Они понимают, что это им в плюс. С обеих сторон они считают в одну кассу. Они понимают, что когда мы заберем эти территории, этих людей у нас будет не хватать», – сказал Балицкий.

Также запорожский губернатор отметил, что у украинского контрнаступления нет никакой перспективы. Оно еще будет продолжаться, поскольку у ВСУ достаточно сил, но в любом случае противник «обломает зубы».

Балицкий заявил, что сейчас он уверен в успехе российской спецоперации, тогда как полгода назад такой уверенности у него не было.