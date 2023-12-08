Бастрыкин: число отправленных под суд коррупционеров почти достигло тысячи человек в месяц

За девять месяцев этого года количество людей, привлеченных к ответственности за коррупцию, почти вышло на уровень в 9 тысяч человек.

Председатель Следственного комитета России заявил, что больше трети от всех коррупционеров, которых удалось выявить – это, те, кто на самом деле должен был охранять закон.

«В текущем году значительная часть обвиняемых - 3 296 лиц, или 37%, привлеченных к уголовной ответственности за коррупцию, совершили преступления именно в этой сфере», - заявил он.

Его слова привело ТАСС. 336 человек из общего числа тех, кто пошел под суд, являются людьми с особым правовым статусом. С таких людей сначала приходится снимать иммунитет, чтобы они становились подсудными. Александр Бастрыкин добавил, что преступления были выявлены в самых разных сферах, в том числе в финансовой, бюджетной, кредитной и так далее.