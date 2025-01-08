Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о мошенничестве с недвижимостью в Одинцово

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту мошенничества с недвижимостью в Одинцово. Об этом говорится в соцсетях ведомства.

Ранее на одном из телевизионных каналов страны вышел сюжет о жителе Одинцово. Мужчине поступают угрозы, если он не съедет из своего дома и не откажется от права собственности на объект.

По факту случившегося в регионе завели уголовное дело. Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе его расследования.