Бастрыкин затребовал доклад по делу о мошенничестве с землей в Старой Купавне

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о мошенничестве с землей в Старой Купавне. Ситуация ранее была освещена в соцсетях.

Сообщалось, что двое индивидуальных предпринимателей берут в аренду участки земли. После этого они под видом частных домовладений возводят на земле некапитальные постройки. Затем злоумышленники незаконно оформляют объекты в собственность и продают по завышенной стоимости.

При этом в рамках строительных работ на территориях вырубают деревья, что приводит к ухудшению экологической обстановки в городе.

По факту случившегося возбуждалось уголовное дело о мошенничестве, однако в городской прокуратуре Ногинска постановление отменили. После этого дело возбудили повторно. Бастрыкин затребовал доклад о ходе его расследования.