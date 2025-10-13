Белая Калитва под ударом: дроны противника повредили жилой дом, есть пострадавшие

В результате одного из таких инцидентов в городе Белая Калитва пострадали два местных жителя. Беспилотник, принадлежащий противнику, рухнул на частное домовладение.

ЧП произошло около полуночи. Падение летательного аппарата привело к серьезным повреждениям: была разрушена кровля здания, а также возникло возгорание. В результате два человека получили ранения осколочного характера.

На место происхождения незамедлительно выехали экстренные службы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, а пожарные расчеты ведут работу по ликвидации возгорания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и последствия произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что 84 БПЛА ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область.