Белая Калитва под ударом: дроны противника повредили жилой дом, есть пострадавшие
В Ростовской области два человека пострадали при падении дрона на жилой дом
Фото: [istockphoto.com/NiseriN]
В Ростовской области продолжают отражать воздушные атаки.
В результате одного из таких инцидентов в городе Белая Калитва пострадали два местных жителя. Беспилотник, принадлежащий противнику, рухнул на частное домовладение.
ЧП произошло около полуночи. Падение летательного аппарата привело к серьезным повреждениям: была разрушена кровля здания, а также возникло возгорание. В результате два человека получили ранения осколочного характера.
На место происхождения незамедлительно выехали экстренные службы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, а пожарные расчеты ведут работу по ликвидации возгорания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и последствия произошедшего.
