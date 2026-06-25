Стресс прячется не только в голове: шесть сигналов, когда тело просит о помощи
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Постоянный стресс может проявляться не только тревогой и раздражительностью, но и вполне физическими симптомами — от боли в животе до учащенного сердцебиения. Об этом пишет Woman & Home со ссылкой на британского врача Амира Хана.
При стрессе организм выбрасывает адреналин и кортизол, переходя в режим «бей или беги». Кратковременно такая реакция полезна, но если напряжение не проходит, повышенная нагрузка начинает сказываться на всем теле.
Среди возможных признаков врач выделил:
- Головные боли и туман в голове. Также могут появляться забывчивость, перепады настроения и проблемы со сном.
- Учащенное сердцебиение. Адреналин повышает пульс и давление, а хронический стресс связывают с риском сердечно-сосудистых проблем.
- Частые болезни. Длительное напряжение может подавлять иммунную систему и замедлять восстановление после инфекций.
- Проблемы с пищеварением. Возможны вздутие, боль, диарея, запор и усиление синдрома раздраженного кишечника.
- Набор веса. Стресс повышает тягу к жирной и сладкой пище и способствует накоплению жира в области живота.
- Боль и скованность мышц. Особенно часто напрягаются шея, плечи и челюсть.
Хан советует начинать с небольших изменений: наладить сон, ежедневно ходить пешком, делать дыхательные упражнения и просить помощи. Если симптомы сохраняются или мешают жить, стоит обратиться к терапевту или психологу.