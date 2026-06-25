Масло или маргарин: что на самом деле полезнее для сердца и фигуры

Сливочное масло и маргарин выглядят похоже и используются почти одинаково, однако сильно различаются по составу. Как пишет USA Today, однозначно назвать один продукт полезным, а другой вредным нельзя — многое зависит от конкретного состава и порции. По данному вопросу консультируют диетологи Эми Гудсон и Миа Син.

Сливочное масло делают из сливок, поэтому оно содержит холестерин и больше насыщенных жиров. При чрезмерном употреблении такие жиры могут повышать уровень «плохого» холестерина и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Маргарин производят из растительных масел — например, подсолнечного, рапсового, соевого или оливкового. Обычно в нем больше ненасыщенных жиров, которые считаются более полезными для сердца. Поэтому мягкий маргарин на основе растительных масел может быть предпочтительнее для людей, следящих за уровнем холестерина.

Однако у маргарина есть и минусы: уровень его переработки выше, а также он может содержать добавки, необходимые для получения нужной текстуры и удлинения срока хранения.

В сливочном масле есть витамины A, D, E и K, а также небольшое количество бутирата, который изучают в связи со здоровьем кишечника. Некоторые виды маргарина также дополнительно обогащают витаминами.

При этом оба продукта очень калорийны — примерно по 100 ккал в столовой ложке. Гудсон и Син считают, что важнее не выбирать абсолютного «победителя», а смотреть на состав, учитывать цели употребления, особенности здоровья и размеры порции продукта.