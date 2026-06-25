Вода из фильтра может быть опаснее водопроводной: эксперт раскрыл главную ошибку хозяек

Бытовые фильтры для очистки воды, широко распространенные на кухнях россиян, при нарушении правил эксплуатации могут из средства защиты превратиться в источник реальной угрозы для здоровья. Использование сменных картриджей с истекшим сроком службы способно нанести серьезный вред организму, а сам кувшин, вопреки ожиданиям, становится средой для активного размножения опасных микроорганизмов. Об этом REGIONS заявил профессор кафедры географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.

Как пояснил специалист, наиболее грубым и одновременно самым распространенным просчетом среди владельцев домашних очистительных систем является несвоевременная замена фильтрующих элементов. Попытка сэкономить на расходных материалах оборачивается тем, что сорбент на основе активированного угля — ключевой компонент картриджа — полностью исчерпывает свой ресурс. В результате эффективность очистки падает до нуля, и, что гораздо опаснее, внутри прибора запускаются неконтролируемые биологические процессы, сопровождающиеся бурным ростом бактериальных колоний. Таким образом, устройство, призванное удалять из воды хлор и тяжелые металлы, само становится источником загрязнения, усугубляя ситуацию вместо ее исправления.

«Ни в коем случае не используйте просроченные фильтры. На фильтрующих элементах с истекшим сроком годности образуется устойчивая биопленка из болезнетворных бактерий: это и кишечные палочки, и легионеллы, и лямблии, и криптоспоридии. Причем их количество внутри старого картриджа становится в тысячи раз больше, чем в обычном водопроводе! Поэтому менять фильтр нужно строго по инструкции», — подчеркнул Сергей Гильденскиольд.

Профессор также напомнил жителям региона, что для любых пищевых целей — будь то фильтрация, кипячение или варка супов и гарниров — пригодна исключительно холодная вода. Разница между двумя потоками, поступающими из кранов, носит не температурный, а принципиально технологический характер, и игнорировать ее не следует.

Холодная вода изначально подготавливается как питьевая, проходит обязательную многоступенчатую очистку и жесткий лабораторный контроль. Ее можно доочистить свежим фильтром или просто вскипятить.

Горячая вода проходит обработку на ТЭЦ, содержит больше примесей железа для защиты труб от накипи и коррозии. Она является технической и для пищевых нужд непригодна, а бытовые фильтры от контакта с ней мгновенно приходят в негодность.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елизавета Мелентьева ]

Модернизация сетей: как обеспечивается безопасность водоснабжения в Подмосковье

Эксперты сходятся во мнении, что сама по себе вода, поступающая в дома жителей Московской области, является безопасной, прозрачной и проходит все необходимые государственные проверки на станциях водоподготовки, соответствуя установленным санитарным нормам.

В последние годы региональные власти планомерно и последовательно реализуют масштабные мероприятия, направленные на улучшение качества водопроводной воды в рамках профильных программ модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

В городских округах Подмосковья возводятся современные очистные станции, реконструируются водозаборные узлы и обновляются магистральные трубопроводы. Однако, чтобы полностью исключить малейшие бытовые риски, специалисты традиционно рекомендуют использовать для питья фильтрацию или предварительное кипячение, не забывая при этом своевременно ухаживать за домашней техникой и заменять расходные материалы.

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